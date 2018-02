CUT transmite ao vivo na internet “1º de maio latino-americano”

Por Rodrigo Alvares

A Central Única dos Trabalhadores (CUT) organiza neste sábado o “1º de maio latino-americano”, em São Paulo. A intenção é “valorizar a cultura e a integração de 20 países da América Latina, que representam cerca de 100 milhões de trabalhadores. A principal bandeira é ‘Todos unidos pela integração regional, trabalho decente, contra o neoliberalismo e xenofobia'”.

O evento, que tem transmissão ao vivo pela internet, aguarda a chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da pré-candidata do PT ao Planato, Dilma Rousseff, por volta das 16 horas. Os patrocinadores são o governo federal, a Petrobrás, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o BNDES, a Eletrobras e a Braskem.