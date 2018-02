Curitiba disputa com Salvador para ser sede de convenção do PSDB

Por Ana Paula Scinocca, de Brasília

O PSDB deve definir ainda está semana qual cidade vai ser escolhida para a realização da convenção do partido. O evento vai confirmar o nome de José Serra como candidato à Presidência. Duas cidades estão no páreo: Salvador, na Bahia, e Curitiba, no Paraná.

Salvador leva vantagem por ser considerada emblemática e por ser capital de um Estado do Nordeste, região onde o PSDB tem seus piores índices e onde a adversária, Dilma Rousseff (PT), é franca favorita.

Curitiba corre por fora. É defendida por alguns tucanos como cidade ideal para receber o evento porque mostra a força do Sul do País, onde Serra é favorito.

A data provável da convenção é 12 de junho, um dia antes do evento petista, marcado para o dia 13 em Brasília. A decisão final sobre a sede deverá ser de Serra. Entre os tucanos que defendem a escolha de Salvador está o presidente do PSDB, senador Sérgio Guerra (PE), também coordenador da campanha de Serra, e o marqueteiro Luiz Gonzalez.