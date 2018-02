Curiosidades das Eleições: A idade dos candidatos

A partir de hoje, o blog Radar Político, do estadão.com.br, estreia uma nova seção, chamada “Curiosidades das Eleições”. Toda quarta-feira, o jornalista Roldão Arruda, da editoria de Nacional do jornal O Estado de S.Paulo, apresentará fatos inusitados das corridas eleitorais. Hoje, ele fala sobre a idade dos candidatos.

Quem é o candidato mais velho?

Por Roldão Arruda

Entre os 13 nomes que já foram apresentados aos eleitores como pré-candidatos à Presidência da República, o mais velho é o ex-deputado federal constituinte Plínio de Arruda Sampaio, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). No dia 26, ele comemorará o aniversário de 80 anos.

Plínio de Arruda Sampaio (PSOL) será o candidato mais velho desta eleição presidencial

Na mesma lista de pré-candidatos, o mais novo é a senadora Marina Silva, do PV, com 52 anos, completados em fevereiro. Um dado curioso que une o mais velho e o mais novo pretendente à cadeira presidencial é que, embora estejam em partidos diferentes, ambos são originários do Partido dos Trabalhadores (PT) – que eles ajudaram a fundar.

Outra questão que chama a atenção é que Plínio, às vésperas dos 80, tem uma plataforma de esquerda das mais radicais e faz sua campanha no meio de movimentos populares, estudantes, movimentos de sem-terra e de sem-teto, organizações de direitos humanos.

Na terça-feira, discursou durante um ato público no centro de São Paulo, pedindo punição para os agentes do Estado acusados de terem torturado prisioneiros políticos no período da ditadura militar. Foi o único pré-candidato a presidente a ir ao evento, que reuniu cerca de 100 pessoas no Pátio do Colégio. Hoje ele participa, em Brasília, da 1ª Marcha Nacional contra a Homofobia

Plínio reclama do pouco destaque que é dado à sua candidatura nos meios de comunicação. Ele é promotor público aposentado e mestre em desenvolvimento econômico internacional pela Universidade de Cornell (EUA). Começou a carreira política no antigo Partido Democrata Cristão e sempre esteve muito próximo da Igreja Católica.

Uma das maiores bandeiras sempre a reforma agrária. Em seu primeiro mandato como deputado federal (1963-64), foi relator do projeto de reforma agrária do governo João Goulart. Com o golpe, seu mandato foi cassado e ele teve que deixar o País. Em 1984 foi anistiado e aposentado oficialmente no cargo de promotor público.

A seguir as idades de todos os candidatos, de acordo com o ano de nascimento:

Plínio de Arruda Sampaio (PSOL) – 79

Américo de Souza (PSL)- 78

José Maria Eymael (PSDC) – 70

José Serra (PSDB) – 68

Ivan Pinheiro (PCB) – 64

Ciro Moura (PTC) – 64

Dilma Roussef (PT) – 63

Levy Fidelix (PRTB)- 58

Mário de Oliveira (PT do B) – 57

Oscar Silva (PHS) – 54

Zé Maria (PSTU) – 53

Rui Costa Pimenta (PCO) – 53

Marina Silva (PV) – 52