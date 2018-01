Críticas só ajudam a ‘traçar destino’ de Kassab, diz aliado

Daiene Cardoso, da Agência Estado

Aliados do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), classificaram como “desnecessárias” as críticas de colegas de partido, que nessa quarta-feira, 2, usaram a tribuna da Câmara dos Deputados para atacar a ideia de criação do Partido Democrático Brasileiro (PDB), legenda que deve abrigar o prefeito e aliados após deixarem o DEM. “Não precisava ter esse tipo de colocação. Isso serve mais para fechar portas e traçar destinos”, avaliou o deputado federal Guilherme Campos (DEM-SP), aliado próximo de Kassab.

Nessa quarta, o deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS) afirmou que a saída de Kassab do DEM para criar um novo partido tem o objetivo de receber benefícios do governo federal. “Aí vem o PDB, o partido da boquinha, para pegar uma teta gorda do governo federal”, atacou Lorenzoni. “Montar um partido como meio de passagem, como uma janela indiscreta, aí é lamentável”, emendou o líder do DEM, deputado ACM Neto (BA).

O prefeito não quis responder às críticas, mas a aliados próximos disse que as manifestações eram desnecessárias. “Kassab não vai ganhar nada respondendo, só vai alimentar o clima de briga”, avaliou Campos. “O importante é que o material (documentação para a criação do PDB) está praticamente pronto e sob a supervisão dele”, disse um assessor.

Como o prefeito vem articulando a criação de um novo partido para, no futuro, fundi-lo a outra legenda – possivelmente o PSB -, especula-se que a movimentação política de Kassab possa atrair não só filiados do DEM como políticos de outros partidos.