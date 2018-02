Cristina Kirchner visita Dilma no Planalto

Vannildo Mendes, de O Estado de S. Paulo

A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, chegou com 45 minutos de atraso ao Palácio do Planalto, na manhã desta sexta-feira, 29, para visita oficial à presidente Dilma Rousseff. A demora, segundo ela, foi em razão de problemas no deslocamento.

Após o encontro, deve haver declaração conjunta à imprensa. A expectativa é de que os temas espinhosos, ligados à relação econômica dos dois países, fiquem apenas na periferia da conversa entre as presidentes. No segundo encontro entre Dilma e Cristina, a intenção é tentar passar a imagem de harmonia entre os dois países. Os assuntos difíceis ficam a cargo da equipes técnicas.

A intenção de brasileiros e argentinos é dar seguimento aos protocolos de cooperação bilateral entre os dois países e que já foram tema da viagem da presidente Dilma a Argentina em janeiro deste ano. Entre eles, um acordo para construção de dois reatores nucleares para pesquisa, usando tecnologia argentina, mas com os custos divididos. Também deve ser avaliado o estágio de desenvolvimento de um satélite que está sendo projetado pelos dois países.