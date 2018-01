Creche não é depósito de criança, diz Dilma em MG

Lilian Venturini, do estadão.com.br

Ao relacionar o papel das creches com a educação infantil, a presidente Dilma Rousseff (PT) afirmou, nesta segunda-feira, 28, que “creche não é só um depósito de criança”. A declaração foi durante a cerimônia de lançamento da Rede Cegonha, programa do governo federal de atenção às gestantes na rede pública de saúde, em Belo Horizonte.

Em seu discurso (leia a íntegra aqui), Dilma enfatizou novamente que a atenção a gestante é considerada parte relevante dos programas federais de combate à pobreza. Na área de educação, a presidente relembrou o Proinfância, programa que prevê a construção de 718 creches no País, e afirmou que essas unidades não estão ligadas à area de assistência social, mas à educação. Abaixo, o trecho do discurso:

“E a creche não é só um depósito de criança, e não é só um depósito de criança porque nunca foi. Uma creche que é um depósito de criança, é uma distorção que nós não podemos permitir. A creche não está na área da assistência, a creche está na área da educação. De zero a seis anos, o que se trata é de educar. É diferente, não é a mesma educação que nós vamos ter no primeiro ano do ensino fundamental. É uma socialização, é o despertar e o estímulo a toda a capacidade de aprendizagem de uma criança quando ela olha o mundo pela primeira vez. É, talvez, uma das mais altas funções que um país tem, é o professor e a professora de crianças de zero a seis anos, principalmente porque nós sabemos – as pesquisas comprovam – que a criança, nessa idade, ela tem toda a possibilidade de ser estimulada para mais facilmente começar o seu aprendizado a partir dos seis anos.”