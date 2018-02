Testemunhas faltam e sessão da CPI do Cachoeira é encerrada

Ricardo Brito, da Agência Estado, e Lilian Venturini, do estadão.com.br – atualizado às 12h40



Durou pouco mais de uma hora a sessão da CPI do Cachoeira desta terça-feira, 3. Nenhum dos quatro convocados a depor compareceu. A única testemunha prevista para falar, a empresária Ana Cardozo de Lorenzo, faltou sem apresentar justificativas.

Todos os convocados tinham ligação com o suposto envolvimento do governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), com o contraventor Carlinhos Cachoeira. A empresa de Ana Cardozo recebeu pagamento em cheques da empresa Alberto & Pantoja, apontada como integrante do esquema do contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Segundo o presidente da CPI, o advogado da empresária pediu na noite dessa segunda-feira, 2, para adiar o depoimento sem apresentar justificativa. Vital negou pedido de adiamento, mas, mesmo assim, a convocada não compareceu. “A senhora Ana Cardozo de Lorenzo não veio”, informou Vital.

Outro convocado, o policial federal aposentado Joaquim Gomes Thomé Neto enviou um atestado médico à comissão pedindo o adiamento de seu depoimento. Thomé Neto foi submetido no final do mês passado a um cateterismo. O policial, que também conseguiu salvo-conduto do Supremo Tribunal Federal (STF), é apontado como suspeito de realizar escutas telefônicas clandestinas para o grupo do contraventor.

A terceira pessoa prevista para depor, Rosely Pantoja, não foi localizada pelos policiais legislativos. Responsável pela Alberto & Pantoja, Rosely seria laranja do esquema de Cachoeira. A policia também não localizou o ex-presidente do Departamento de Trânsito (Detran) de Goiás Edivaldo Cardoso de Paula. Ele teria sido indicado para o cargo por Cachoeira. Segundo o presidente da CPI, no entanto, Edivaldo se comprometeu a falar em outra oportunidade.

Antes de encerrar a sessão, o senador Vital do Rêgo convocou representantes de cada partido para definir as convocações a serem votadas nesta quinta-feira, 5. Nesse dia, deve ser decidido se a comissão vai convocar Fernando Cavendish, dono da Delta, empresa que teria ligações com Cachoeira, e o ex-diretor do Dnit Luiz Antonio Pagot.

Relator. Na maior parte da curta sessão, parlamentares discutiram sobre as acusações de membros da comissão de que o relator da CPI, o deputado Odair Cunha (PT-MG), estaria sonegando informações sobre a investigação ou de que estaria focando os trabalhos nas acusações contra o governador de Goiás. “Todas as pessoas que convocamos ou convidamos foram, de alguma forma, interceptadas ou citadas pela Polícia Federal. Infelizmente, elas têm a ver com o governo de Goiás. Por isso estamos chamando e vamos chamar outras tantas”, rebateu. O relator se comprometeu a designar uma pessoa da assessoria técnica da comissão para receber demandas de um representante de cada parlamentar.

Acompanhe os principais momentos:

11h44 – A única depoente prevista para falar, empresária Ana Cardozo de Lorenzo, não compareceu. Segundo o presidente da CPI, a efesa de Ana apresentou solicitação para o não comparecimento da cliente. A comissão não acatou o pedido por não haver justificativa. O presidente da CPI encerrou a sessão e convocou um representante de cada partido para reunião fechada para discutir os procedimentos da sessão de quinta-feira, 5.

11h42 – Presidente da CPI lê o atestado médico apresentado por Joaquim Gomes Thomé Neto para justificar sua ausência. A testemunha é apontada como suspeito de realizar escutas telefônicas clandestinas para o grupo do contraventor. A convocação foi remarcada para agosto. Rosely Pantoja não foi notificada e será reconvocada. Edivaldo Cardoso de Paula também não foi notificado por estar em viagem, mas se colocou à disposição para falar em outro momento. Evialdo Cardoso é ex-presidente do Departamento de Trânsito (Detran) de Goiás e teria sido indicado para o cargo por indicação de Cachoeira.

11h36 – Relator, deputado Odair Cunha (PT-MG), comenta novamente as críticas sobre a condução da CPI: “É claro que todas as pessoas que convocamos ou convidamos foram, de alguma forma, inteceptadas ou citadas pela Polícia Federal. Infelizmente, elas têm a ver com o governo de Goiás. Por isso estamos chamando e vamos chamar outras tantas.” “Vou designar alguém na sala da assesoria técnica e essa pessoa vai receber demanda de um representante de cada parlamentar dessa CPI. Aí concordo que todos os parlamentares que têm demandas devam ser atendidos pela assessoria técnica”.

11h25 – Deputado Silvio Costa (PTB-PE) sugere que seja realizada sessão administrativa nesta quarta-feira, 4, para reconvocar o contraventor Carlinhos Cachoeira e antecipar a votação da convocação de Fernando Cavendish, principal acionista da construtora Delta, empresa que seria ligada ao grupo do contraventor.

11h21 – Deputado tucano Carlos Sampaio mantém críticas à condução da CPI e afirma que há mais atenção para testemunhas ligadas ao governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB). O deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP) rebate o argumento e diz que todos os convocados ligados ao governador foram citados pela Polícia Federal; lembra ainda que parte das convocações foi votada com votos de parlamentares tucanos.

11h06 – O relator da CPI, deputado Odair Cunha (PT-MG), rebate críticas feitas por parlamentares sobre a condução da CPI e afirma que está à disposição para ouvir sugestões dos integrantes da comissão.

10h40 – Começa a sessão. O presidente da CPI, senador Vital do Rêgo, coloca em discussão a mudança do rito para oitivas das pessoas convocadas a depor na comissão.