Corrupção é um dos temas mais comentados nas redes sociais

Isadora Peron, de O Estado de S.Paulo

Após a presidente Dilma Rousseff demitir seis ministros – cinco deles envolvidos em suspeitas de irregularidades – o tema ‘corrupção’ foi um dos mais comentados nas redes sociais. Só no mês de outubro, a palavra foi citada mais de 122 mil vezes no Twitter. A inflação, outra preocupação constante do brasileiro, também foi um assunto bastante repercutido. No mês passado, o tema somou cerca de 22,3 mil comentários nas redes.

Esses números foram reunidos pela MITI Inteligência, que fez um levantamento para descobrir quais foram os temas relacionados à política mais comentados pelos usuários em mídias sociais. “Copa do Mundo, Código Florestal, problemas com o MEC – livros didáticos e ENEM –, corrupção e inflação foram os assuntos mais repercutidos, tanto pela imprensa on-line quanto pelos usuários da web. Além de avaliar essa repercussão, buscamos compreender como está a imagem do governo diante dos internautas”, comenta Elizangela Grigoletti, gerente de inteligência e marketing da empresa.

A pesquisa mostrou também que a crise no Ministério Esporte, que culminou na saída do então ministro Orlando Silva do cargo, também marcou presença nas discussões dos internautas. Apenas uma matéria do Estadão – abordando a crise a Fifa e o governo brasileiro– foi compartilhada mais de 1,4 mil vezes no Facebook e atingiu 900 retweets.