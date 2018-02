Correios lançam selo em homenagem a Lula

Karla Mendes

SÃO PAULO – Desde 1º de janeiro, está em circulação um selo comemorativo em homenagem ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo os Correios, o selo postado foi emitido, “como de praxe”, logo depois da conclusão de mandato presidencial. A política de emissão de selo sobre presidente da República está vigente, segundo a estatal, desde 1996, por meio da Portaria 818 do Ministério das Comunicações, segundo a qual chefes de Estado podem ser homenageados em selo postal, em vida, somente após o término do seu mandato ou conjunto de mandatos consecutivos.

A tiragem do selo é de 900 mil exemplares e está sendo vendido a R$ 2 pela loja virtual dos Correios (www.correios.com.br/correiosonline) ou pela Agência de Vendas a Distância (centralvendas@correios.com.br).

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O selo apresenta a foto oficial do segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nos jardins do Palácio da Alvorada. Em segundo plano, a imagem apresenta os arcos do Palácio da Alvorada, moradia oficial do Presidente da República do Brasil. A arte foi feita sobre fotografia de Ricardo Stuckert, então fotógrafo oficial do Palácio do Planalto.