Corpo de José Alencar é velado no Palácio do Planalto

Eugênia Lopes e Rosana de Cassia



Dona Marisa Gomes da Silva, viúva de Alencar, se despede do marido

O corpo do ex-vice-presidente, José Alencar, chegou por volta das 11h desta quarta-feira, 30, ao Palácio do Planalto, onde vai ser velado até a manhã da quinta-feira, 31. O caixão de Alencar foi carregado por militares pela rampa do Palácio do Planalto.

O corpo chegou a Brasília por volta das 10h10 em um avião da FAB, que partiu de Brasília. Em outro avião da FAB, chegou a família de Alencar. O presidente em exercício, Michel Temer, recebeu a família e o corpo do ex-vice presidente.

Acompanhado por batedores militares, jeeps do exército e carros de combate, o caixão desfilou em carro aberto do Corpo de Bombeiros até o Palácio do Planalto.

A presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estavam em Portugal, devem chegar a Brasília somente no final da tarde desta quarta.

Alencar morreu às 14h41 desta terça-feira, 29 de março, em São Paulo. Ele lutava contra o câncaer há mais de 13 anos e já tinha passado por 17 cirurgias. Segundo o Hospital Sírio-Libanês, onde o ex-vice estava internado, Alencar teve falência múltipla de órgãos.