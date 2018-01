Corpo de Alencar será velado pela manhã em Belo Horizonte e cremado à tarde

Cortejo funebre do ex vice-presidente José Alencar, rumo ao Planalto. Foto: Ed Ferreira/AE

Daiene Cardoso, com informações da Agência Brasil



O velório do corpo do ex-vice-presidente da República José Alencar, em Belo Horizonte, será aberto à visitação pública das 9h às 13h desta quinta-feira, 31 de março. Em seguida, o corpo de Alencar será cremado, às 14h, na capital mineira. De acordo com informações do cerimonial do governo de Minas Gerais, a chegada do corpo à cidade está prevista para as 7h30 desta quinta e o cortejo do aeroporto até o Palácio da Liberdade, onde ocorrerá o velório, deverá ser feito em uma hora.

Ainda estão sendo definidas quais ruas da capital mineira serão interditadas para o cortejo. Também não há, ainda, definição sobre se o corpo será cremado ou sepultado no Cemitério do Bomfim, no centro da cidade.

Alencar morreu nesta terça-feira, 29, às 14h41 em São Paulo. Conforme informações do Hospital Sírio-Libanês, o ex-vice-presidente faleceu em decorrência de câncer e falência de múltiplos órgãos. Alencar lutava contra um câncer no abdome há mais de 13 anos e havia passado por 17 cirurgias.

