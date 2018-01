Corpo de Alencar seguirá da base aérea até centro de Brasília em carro aberto

Leonencio Nossa e André Mascarenhas



O cerimonial da Presidência da República acertou com a família de José Alencar que o corpo do ex-vice presidente será transportado em carro aberto do Corpo de Bombeiros pelo Eixão sul, uma das principais via da capital federal, da base aérea ao centro da cidade. O ex-vice terá dois velórios, um em Brasília, outro em Belo Horizonte.

O primeiro velório, no Palácio do Planalto, se estenderá até a manhã de quinta-feira, 31, quando o corpo será levado para Belo Horizonte. Na capital de Minas Gerais, o segundo velório acontece no Palácio da Liberdade, antiga sede do governo estadual, das 8h30 às 13 horas.

O corpo de Alencar sairá de São Paulo para Brasília às 6h30 desta quarta-feira, em avião da Força Aérea Brasileira. A família de Alencar ficou reunida com a equipe de médicos no fim da noite desta terça. Ainda estão sendo discutidos detalhes do sepultamento e uma possível cremação do corpo do ex-vice-presidente.

José Alencar morreu na tarde desta terça-feira, às 14h41, em decorrência de câncer e falência de múltiplos órgão, segundo boletim do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde ele estava internado. Desde esta segunda-feira, Alencar estava na Unidade de Terapia Intensiva , com um quadro de obstrução intestinal com perfuração abdominal e peritonite (infecção na membrana que protege a cavidade abdominal).

O ex-vice lutava contra o câncer havia mais de13 anos e já tinha passado por 17 cirurgias.



Bandeira do Brasil é colocada a meio mastro no Palácio do Planalto em Brasília. Andre Dusek/AE

Alterado às 19h15 para atualização das informações