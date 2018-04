Coordenador de Serra confirma reunião de comando de campanha em São Paulo

Por Carolina Freitas

Conforme antecipado pelo Radar Político, o comando de campanha do candidato à sucessão presidencial, José Serra, reúne-se às 17 horas de hoje no QG tucano, no Edifício Joelma, na capital paulista. A informação foi confirmada há pouco por José Henrique Reis Lobo, um dos coordenadores da campanha, que já está no escritório onde se darão as conversas. Lobo evitou detalhar a pauta da reunião. Ele disse apenas que o assunto “seria a campanha”.

O presidente nacional do PSDB, Sérgio Guerra, já está a caminho da cidade e deve participar do encontro. O deputado federal José Carlos Aleluia (DEM-BA), cotado para vice de Serra, está na capital paulista desde o início da tarde e deve chegar logo mais ao edifício Joelma.

Mais cedo, o deputado federal José Carlos Aleluia (DEM-BA) confirmou ao Radar Político a reunião da tarde de hoje e disse que um dos principais assuntos em pauta será mesmo a questão do vice na chapa que disputará a presidência da República.