Conselho de Ética decide se abre processo contra Protógenes

O Conselho de Ética da Câmara se reunirá nesta quarta-feira, 4, para decidir se abre ou não processo contra o deputado Delegado Protógenes (PC do B-SP), acusado pelo PSDB de ligação o contraventor Carlos Cachoeira, em razão conversas (gravadas pela Polícia Federal) que manteve com o ex-sargento da Aeronáutica Idalberto Matias de Araújo, o Dadá, considerado o “araponga” do esquema.

O relatór da representação, deputado Amauri Teixeira (PT-BA), apresentou parecer preliminar em que pede a abertura de processo, para que sejam aprofundadas as investigações sobre as relações do parlamentar com Dadá.

Escutas da Polícia Federal feitas durante a Operação Monte Carlo flagraram Protógenes dando orientações a Dadá sobre como agir para embaraçar a investigação da Operação Satiagraha na corregedoria do órgão. Amauri Teixeira considerou que há fatos que requerem apuração aprofundada. O caso foi mostrado pelo Estado, em maio. Na ocasião, o deputado negou envolvimento com o esquema do contraventor.

“Opinei pelo aprofundamento da investigação. Por enquanto, não está claramente caracterizada a quebra do decoro, mas temos que dar sequência à investigação”, afirmou o parlamentar.

Somente se o relatório de Amauri Teixeira for aprovado é que será aberto o processo por quebra de decoro parlamentar contra Protógenes no Conselho de Ética. O julgamento estava previsto para o dia 13 de junho, mas foi adiado por pedido de vista de vários deputados.