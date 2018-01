Conselho de Ética convida delator do mensalão do DEM para falar sobre caso Jaqueline Roriz

Eduardo Bresciani, do estadão.com.br



O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados aprovou um convite para o delator do mensalão do DEM, Durval Barbosa, falar sobre a denúncia de envolvimento da deputada federal Jaqueline Roriz (PMN-DF) no esquema. Em vídeo de 2006, divulgado no mês passado em primeira mão pelo estadão.com.br, a deputada aparece recebendo um pacote de dinheiro de Durval.

Como é convidado, o delator do mensalão do DEM não é obrigado a comparecer. O Conselho vai agora tentar contato com Durval para tentar marcar uma data para ouvi-lo. “Hoje mesmo tentarei fazer contato com Durval tentando agendar uma data com ele, se possível, na próxima semana”, disse o presidente do colegiado José Carlos Araújo (PDT-BA).

Além do convite ao delator, foram aprovados outros sete requerimentos do relator do caso, Carlos Sampaio (PSDB-SP). Foram pedidas cópias de declarações de bens entregues por Jaqueline à Câmara Legislativa do Distrito Federal e à Câmara dos Deputados, das prestações de contas da parlamentar nas campanhas de 2006 e 2010, de processos no Tribunal de Contas do Distrito Federal nos quais a deputada seja mencionada, de discursos feitos por Jaqueline na Câmara Legislativa e do relatório e informações da CPI da Codeplan, que investigou o caso relativo à Operação Caixa de Pandora da Polícia Federal.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja Também:

Baixo clero da Câmara atua para evitar cassação de Jaqueline

Deputada volta à rotina e diz que tem apoio de colegas

ESPECIAL: Entenda a operação Caixa de Pandora