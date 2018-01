Conheça os sistemas de votação para deputado e vereador e dê sua opinião

Eduardo Bresciani, do estadão.com.br

A realização de uma reforma política é apontada nos últimos anos como urgente e necessária por quase todos os políticos brasileiros. O quase consenso, porém, esbarra na definição do melhor caminho. O ponto considerado central na reforma é a mudança de sistema de votação para vereadores e deputados, uma vez que os defeitos do sistema proporcional nos moldes atuais são cada vez mais expostos.

As comissões da Câmara e do Senado estão debatendo o tema tendo como base quatro alternativas ao modelo atual, o “distritão”, o distrital puro, a lista fechada e o distrital misto. A falta de maioria considerável em defesa de algum dos sistemas, porém, pode fazer com que o modelo atual seja mantido, talvez recebendo alguns retoques.

O estadão.com.br resolveu chamar você, internauta e eleitor, a dar a sua opinião sobre qual sistema de votação considera o mais apropriado para o Brasil. Clique aqui para conhecer os sistemas e responda ao final qual é o de sua preferência.

