Rosana de Cassia, de Brasília

O Congresso Nacional prorrogou por 60 dias a vigência da Medida Provisória 507, que disciplina e pune com rigor a violação do sigilo fiscal. O ato foi publicado nesta quinta-feira, 25, no Diário Oficial da União.

A MP, editada em 5 de outubro, integra a lista de votação do Congresso, que deve entrar em recesso a partir de 17 de dezembro.