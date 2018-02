Confirmada saída de advogada que havia sido nomeada para equipe de transição de Dilma

Sandra Manfrini, de Brasília

O Diário Oficial da União desta sexta-feira, 12, confirma a exoneração da advogada Christiane Araújo de Oliveira do cargo especial de transição governamental. Christiane estava entre os nomes já escalados para a equipe de transição do governo Dilma Rousseff, mas depois de uma reportagem do jornal Folha de S.Paulo, que revelou que ela é ré em duas ações de improbidade em tramitação na Justiça Federal em Alagoas, por suposto envolvimento com a máfia dos sanguessugas, ela pediu exoneração do cargo ontem. A exoneração foi confirmada em portaria da Casa Civil, publicada nesta sexta-feira.

A publicação traz ainda portaria que nomeia Pamela Nunes para também integrar a equipe de transição. Até agora, já considerada a saída de Christiane do grupo, 25 pessoas estão nomeadas para a equipe de transição de um total de 50 que podem ser contratadas.