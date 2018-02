Confira reações à eleição de Dilma Rousseff no mundo

Fonte: BBC Brasil

Líderes brasileiros e mundiais comentaram neste domingo, 31, a eleição de Dilma Rousseff (PT) para a Presidência do Brasil.

Confira algumas das repercussões:

Hugo Chávez, presidente da Venezuela

“Irmã, companheira, bem-vinda a este clube.”

“Você vem de longe, companheira, te conheço. Sabemos de onde você vem, da batalha pelo Brasil, da batalha dura. Uma mulher patriota.”

“Ela se converterá, como a Cristina (Kirchner), em uma gigante.”

Cristina Fernández de Kirchner, presidente da Argentina

A presidente da Argentina telefonou a Dilma para felicitá-la pela vitória e para das as boas vindas ao “clube das companheiras de gênero”.

Segundo a agência oficial de notícias Télam, Cristina também falou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para felicitá-lo pelo desempenho do Partido dos Trabalhadores e para agradecer pelo papel desempenhado pelo Brasil na América Latina.

Mauricio Funes, presidente de El Salvador

“Hoje se cumpriu uma jornada inesquecível para o povo brasileiro, que elegeu pela primeira vez em sua história uma mulher para dirigir os destinos dessa grande nação”.

“Em meu nome, no da primeira-dama da República, minha querida esposa Vanda, e de meu filho Gabriel, que é também cidadão brasileiro, assim como em nome do povo e do governo de El Salvador, faço chegar nossas felicitações e demonstrações de afeto”.

Aníbal Cavaco Silva, presidente de Portugal

O presidente de Portugal felicitou Dilma pela eleição e disse que isso representará “uma renovada oportunidade” para o aprofundamento das relações bilaterais.

Cavaco Silva disse ainda esperar uma visita de Dilma a Portugal ‘brevemente’ e que espera a prosperidade e o progresso do “povo irmão brasileiro”.

Nicolas Sarkozy, presidente da França

“Esta vitória demonstra o reconhecimento do povo brasileiro pelo trabalho considerável que ela tem desenvolvido com o presidente Lula para o Brasil tornar-se um país moderno e mais justo. Ela também traduz a confiança que o povo brasileiro deposita nela para prosseguir e aprofundar esse riquíssimo e alentado projeto. Nesta caminhada, o presidente da República garante à senhora Dilma Rousseff que poderá continuar contando com a amizade e o apoio indefectíveis da França.”

José Luiz Zapatero, primeiro-ministro da Espanha

“Seguiremos trabalhando para que as relações entre nossos dois países continuem em um nível magnífico.”