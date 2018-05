Confira a agenda dos pré-candidatos à Presidência para esta segunda-feira

Mesmo com o feriado da Semana Santa, que começa na quinta-feira, 17, a semana começa agitada para os pré-candidatos à Presidência. Nesta segunda-feira, Marina Silva lança sua candidatura à vice na chapa de Eduardo Campos às 14h no hotel nacional, em Brasília.

Mais tarde, os dois realizam um bate-papo virtual com os eleitores pelas redes sociais a partir das 17h30. Eles vão responder às perguntas encaminhadas via Twitter ou Facebook.

Já a presidente Dilma Rousseff viaja por Pernambuco, onde participa da inauguração do navio petroleiro Dragão do Mar, às 10h30, em Ipojuca. Ela participa da viagem inaugural do navio, no complexo portuário de Suape, do estaleiro Atlantico Sul. Às 15h, em Serra Talhada, Dilma participa de inauguração da primeira etapa e ordem de serviço da segunda etapa da adutora Pajeú.

O tucano Aécio Neves, por sua vez, ,vai à Bahia para anúncio da pré-candidatura de Paulo Souto (DEM), que faz oposição ao governo estadual de Jaques Wagner, do PT, às 10h. O PMDB, da base do governo Dilma Rousseff, contudo, apoiará Souto. À tarde, Aécio apresenta palestra prevista para às 17h na Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, no Rio.