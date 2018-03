Chegou hoje este comunicado da organização do World Bike Tour São Paulo.

Está aí a explicação para quem não conseguiu se inscrever. Segue abaixo o texto integral do comunicado.

“Notícia Bike Tour Inscrições S. Paulo 01012010

Bike Tour São Paulo – Inscrições esgotadas!

As inscrições para o Bike Tour São Paulo esgotaram aos 37 minutos e 15 segundos, da primeira hora de 2010. O sucesso do evento faz com que cada vez mais pessoas queiram garantir um lugar na prova.

Para já uma certeza, 5.500 pessoas vão pedalar, dia 25 de Janeiro de 2010, por uma vida menos sedentária, cada vez mais saudável e sem recurso a qualquer tipo de drogas. Um passeio de bicicleta que elogia a vida!

Antecipando este cenário, o Comité Organizador do Bike Tour reservou 500 inscrições que irá disponibilizar, no site www.worldbiketour.net. O sorteio será realizado dia 19 de Janeiro de 2010, durante o I Seminário Internacional Bike Tour.

Conhecidos os nomes dos últimos 500 participantes, será necessários validar a sua inscrição entre os dias 19 e 21 de Janeiro.

Aí está a notícia que muitos aguardavam, ansiosamente. Esta a ÚLTIMA OPORTUNIDADE para integrar a família Bike Tour, edição 2010.

Parabéns aos que conseguiram garantir, logo à primeira, a sua presença no Bike Tour São Paulo. Vemo-nos no próximo dia 25 de Janeiro. Aos que vão continuar a tentar…. Boa Sorte!”