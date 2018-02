Comissões aprovam convites para Nascimento dar explicações na Câmara

Eduardo Bresciani, do estadão.com.br

As comissões de Transportes, Trabalho e Ciência e Tecnologia aprovaram nesta quarta-feira, 6, os requerimentos de convite ao ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, para dar explicações sobre as denúncias de cobrança de propina e superfaturamento em obras da pasta. A audiência deve ser na próxima terça-feira, 12.

Os requerimentos contaram com o apoio da base aliada e do próprio partido do ministro, o PR. A estratégia é que Nascimento preste os esclarecimentos para tentar se desvincular das denúncias. Quatro integrantes da cúpula do ministério foram afastados de suas funções. Entre eles o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Luiz Antonio Pagot, que também teve convite aprovado para ser ouvido em duas comissões da Casa.

A oposição cobra que o ministro também seja afastado e pediu que a Procuradoria-Geral da República investigue as denúncias.

Atualizado às 12h26