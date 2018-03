Comissão de Ética do PR recomenda suspensão da atuação partidária de Mabel

João Domingos

BRASÍLIA – A Comissão de Ética do PR decidiu recomendar ao partido a suspensão das atividades partidárias do deputado federal e ex-líder Sandro Mabel (GO) e a dissolução do PR do Estado de Goiás. Se o partido acatar a sugestão, isso significa que Sandro Mabel não perderá o mandato, mas não poderá exercer nenhuma atividade partidária na Câmara, como relatar projetos e presidir comissão.

A recomendação da punição, discutida hoje em reunião extraordinária da Comissão, se deve pelo fato de o deputado ter se candidatado à presidência da Câmara dos Deputados no início desta legislatura, desobedecendo a orientação do partido de apoiar o candidato petista Marco Maia.