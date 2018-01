Comissão de Direitos Humanos vai pedir investigação contra deputado pastor

Eduardo Bresciani, do estadão.com.br

A presidente da Comissão de Direitos Humanos, Manuela D’Avilla (PC do B-RS) afirmou nesta sexta-feira, 1º de abril, que será apresentada na próxima terça-feira um pedido de investigação na Corregedoria contra o deputado Pastor Marco Feliciano (PSC-SP), que afirmou que os “africanos são amaldiçoados” e fez ataques aos homossexuais.

Segundo Manuela, a ação será protocolada em nome da comissão pelo mesmo grupo de parlamentares que já pediu investigação contra Jair Bolsonaro (PP-RJ), que em entrevista ao CQC classificou como “promiscuidade” a possibilidade de seu filho se relacionar com uma mulher negra e também fez ataque aos homossexuais. Bolsonaro negou a acusação de racista e diz não ter entendido a pergunta.

A deputada está juntando as páginas do twitter de Feliciano e as matérias vinculadas para concluir o pedido de investigação. “Estaremos encaminhando à Corregedoria da Câmara porque não cabe à nossa comissão julgar, mas eu julgo, individualmente, que as declarações envolvem racismo”.

Feliciano afirma ser afrodescendente e nega ser racista. Segundo ele, os conceitos que expõe no Twitter são “teológicos” e estão na Bíblia. Ele negou ainda ser homofóbico, mas afirma que os homossexuais tem uma “podridão” de sentimentos.

