Comissão da Verdade de SP ouve ex-militar sobre morte de casal

O Estado de S.Paulo

O ex-militar Valdemar Martins de Oliveira vai prestar depoimento à Comissão da Verdade de São Paulo, na tarde desta quinta-feira, 16, para falar sobre o assassinato do casal Catarina Abi-Eçab e João Antônio dos Santos Abi-Eçab. Segundo o colegiado, o ex-agente é testemunha do crime.

João Antônio e Catarina eram estudantes de Filosofia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP e casaram-se em maio de 1968. Militantes do movimento estudantil, eles eram suspeitos de envolvimento na morte do capitão do Exército norte-americano Charles Rodney Chandler, no fim dos anos 1960.

O casal morreu em 1968. Segundo a versão oficial, eles morreram em um acidente de automóvel. Em 2001, no entanto, um laudo concluiu que as mortes foram provocadas por tiros.