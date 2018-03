COMEÇA HOJE A COWPARADE 2010!!!

Começa hoje e vai até 21 de março a Cowparade, o maior e mais bem sucedido evento de arte pública no mundo. Nessa edição serão 90 esculturas de vacas em fibra de vidro “cowstomizadas” por artistas locais e distribuídas pela cidade, em locais públicos como estações de metrô, avenidas e parques. Após a exposição, as vacas são leiloadas e o dinheiro é entregue para instituições beneficentes. O projeto já arrecadou quase R$ 3 milhões para ações de responsabilidade social no Brasil.



A “ecowlógica” Cowleta Seletiva de Myrian Zini Alterwain está na Av. República do Líbano, portão 7, Pq. do Ibirapuera



A “musicow” Micow Jackson de Marcela Ayd está na R. Peru, 203 no Jd. Europa.

Saiba mais sobre esse evento superfofo e veja o mapa das vaquinhas pela cidade clicando aqui.