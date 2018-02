Começa em Brasília a 1ª reunião da Comissão de Transição

Fabio Graner, de Brasília

Começou há pouco a primeira reunião da Comissão de Transição. Participam do encontro os ministros Paulo Bernardo (Planejamento), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e o chefe de gabinete do presidente Lula, Gilberto Carvalho, representado o atual governo. Da equipe da nova presidente eleita, Dilma Rousseff (PT), participam o vice-presidente, Michel Temer (PMDB), os deputados Antonio Palocci e Jose Eduardo Cardozo e o presidente do PT, José Eduardo Dutra.

Segundo a assessoria de Dilma, após o encontro deverá haver uma rápida coletiva sobre a reunião.