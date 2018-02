Comando do PSB vê em Skaf chance de valorizar ‘passe’ da sigla

Por Malu Delgado

A Executiva Nacional do PSB vai prestigiar o lançamento da pré-candidatura de Paulo Skaf ao governo de São Paulo, marcado para a tarde desta sexta na capital. O presidente nacional do partido e governador de Pernambuco, Eduardo Campos, embarcou há pouco de Brasília para São Paulo.

Apesar de a candidatura de Skaf ainda não ser consenso entre dirigentes do PSB, a avaliação do comando nacional é que, no mínimo, o vôo solo do então presidente da Fiesp _que se lança sem nenhum apoio partidário de grande porte _ poderá fortalecer a sigla no Estado.

A interlocutores, Skaf disse que seu objetivo é ultrapassar Aloízio Mercadante (PT) e ir para o segundo turno com Geraldo Alckmin (PSDB). Nos bastidores, o comando do PSB considera que a aventura Skaf poderá valorizar a importância do partido no principal Estado do país, pois num eventual segundo turno entre Alckmin e Mercadante a aliança se tornaria fundamental para o PT.

O governador do Ceará, Cid Gomes, esperado pelo PSB paulista, não deve comparecer ao evento, segundo sua assessoria de imprensa.