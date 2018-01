Posse na Assembleia 6: Com votos de 92 dos 94 deputados, Barros Munhoz é reeleito presidente

André Mascarenhas, do estadão.com.br

O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Barros Munhoz (PSDB), foi reeleito na tarde desta terça. O tucano teve 92 votos dos 94 deputados. Carlos Gianazzi, do PSOL, teve um voto; Major Olímpio, do PDT, também teve um. A reeleição de Barros Munhoz já era esperada, pois havia foi costurada pelas lideranças de várias bancadas durante as últimas semanas. O tucano contou com o apoio inclusive da bancada de oposição petista, composta por 24 parlamentares.

Após a eleição de Munhoz, os deputados aplaudiram e se congraçaram ao som de Gonzaguinha.

A votação, que decide ainda outros cargos da Mesa Diretora, está sendo presidida pelo deputado estadual Davi Zaia (PPS), pois o atual presidente da Casa, por ter sido candidato, não pôde assumir a função.