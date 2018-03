Com viagens simultâneas de Dilma e Temer, Marco Maia deve assumir a Presidência pela primeira vez

estadão.com.br

Pela primeira vez desde a posse, em janeiro deste ano, a presidente da República, Dilma Rousseff, e o vice-presidente, Michel Temer, estarão fora do País ao mesmo tempo. Segundo a linha sucessória da Presidência, quem assume o governo nesse período é o presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia (PT-RS). Ele deve ficar no lugar de Dilma entre quinta-feira e sábado desta semana.

Dilma viaja na quinta-feira, 1º, para a Venezuela, onde participa de um encontro da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac). A presidente estará de volta ao País na madrugada de domingo, 4.

Por sua vez, Temer já está fora do País. O vice viajou nesta terça-feira, 28, para os Estados Unidos, onde participa de duas palestras a convite da Universidade de Columbia. Na primeira, na quinta-feira, falará sobre Direito Constitucional e Democracia. A segunda palestra, que ocorre na sexta-feira, será sobre o papel dos Brics no mundo. Temer retorna ao País somente no sábado, pela manhã.