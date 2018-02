Com referências a Nelson Rodrigues, Jobim diz tolerar ‘idiotas’

O discurso do ministro da Defesa, Nelson Jobim, na cerimônia de homenagem ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, nessa quinta-feira, 30, no Senado, não ficou restristo a elogios às ações de FHC. Com referências a citações do dramaturgo Nelson Rodrigues, e talvez com grau parecido de polêmica, Jobim disse tolerar ‘idiotas’ atualmente. As declarações sinalizariam a insatisfação do ministro no governo da presidente Dilma Rousseff.

Ministro também durante a gestão de FHC, Jobim fez elogios à forma de atuação do ex-presidente. “Nunca o presidente levantou a voz para ninguém. Nunca criou tensionamento entre aqueles que te assessoravam”, afirmou. Em seguida, após citar Nelson Rodrigues (“no seu tempo, os idiotas chegavam devagar e ficavam quietos”), disse: “O que se percebe hoje, é que os idiotas perderam a modéstia. E nós temos de ter tolerância e compreensão também com os idiotas, que são exatamente aqueles que escrevem para o esquecimento”.

Segundo pessoas próximas ao ministro, ele estaria descontente com o pouco espaço dado por Dilma às opiniões dele. Nesta sexta-feira, 1º, a presidente se encontraria com Jobim. A ver se as declarações terão algum efeito.

Com agências