Com problemas no voo, Lula não participa de inaguração de ponte no interior de SP

Agência Estado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva despacha neste momento no Escritório Regional da Presidência da República, na capital paulista. Por falta de teto, o helicóptero no qual se deslocava não conseguiu pousar na cidade de Eldorado, a 234 km de São Paulo, onde inauguraria uma ponte sobre o Rio Ribeira do Iguape, na Rodovia SP-165, nesta manhã.

Na sexta-feira, 19, a Presidência da República também cancelou a presença de Lula em evento na cidade de Tatuí, no interior de São Paulo. À noite, o presidente tem na agenda solenidade de entrega do Prêmio Especial Personalidade do Ano 2010, oferecido pela Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil, na Sociedade Hípica Paulista (SHP).