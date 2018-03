Com Maluf na plateia, Russomanno descarta demolir o Minhocão

Bruno Siffredi

O deputado federal Celso Russomanno, candidato do PP ao governo de São Paulo, descartou a demolição do elevado Costa e Silva, conhecido como Minhocão, e comparou a obra à ponte Otávio Frias filho, que segundo ele “vai do nada para ninguém”.

“Se o elevado Costa e Silva não existisse, como faríamos para levar os veículos de um lado para o outro da cidade? Não vou discutir isso (a demolição do elevado)”, disse o candidato, que afirmou que, caso seja eleito, não vai permitir a construção de “uma ponte como a estaiada, que vai do nada para ninguém”.

O elevado Costa e Silva foi construído durante a gestão do deputado federal Paulo Maluf, presidente do PP, à frente do executivo paulista. O ex-prefeito e ex-governador do Estado esteve presente na sabatina promovida nesta terça-feira, 27, pelo jornal Folha de S.Paulo e assistiu à performance do candidato do seu partido da primeira fila do auditório.