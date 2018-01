Com Dilma, Bono diz que presidentes devem priorizar combate à pobreza

Leonencio Nossa, de O Estado de S.Paulo

BRASÍLIA – A banda irlandesa U2 está neste momento no Palácio da Alvorada, onde almoça com a presidente Dilma Rousseff. Em parte do encontro, aberto para registro de imagens, o vocalista e ativista social Bono Vox, lamentou a tragédia na escola em Realengo, no Rio de Janeiro, comentou sobre programas de combate a aids, que apoia, e até da lei brasileira da Ficha Limpa.

O vocalista disse a Dilma que todo presidente deveria priorizar o combate a pobreza. Ele disse que pretende conhecer as ações do governo do Brasil na área. Do lado de fora, na portaria do Palácio da Alvorada, um pequeno grupo de fãs gritava o nome do vocalista e da banda, quando o grupo chegou para o encontro com a presidente.

O Blog do Planalto divulgou vídeo do encontro. Assista: