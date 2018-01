Com atiradores de elite, Cidade de Deus aguarda Obama

Alfredo Junqueira, de O Estado de S. Paulo

Uma operação de guerra está sendo montada desde as 4 horas, na Cidade de Deus, comunidade da zona oeste do Rio de Janeiro, para a visita do presidente americano, Barack Obama, neste domingo, 20. Os primeiros homens da brigada de operações especiais do Exército tomaram posição em lajes e telhados nos arredores dos locais por onde Obama deve passar. A visita ao Corcovado, prevista para as 9h, foi adiada.

Por volta das 6 horas, mais militares da brigada da infantaria paraquedista passaram a controlar ruas e esquinas da comunidade. às 7h45, um blindado Urutu entrou pelas apertadas ruas da Cidade de Deus e se posicionou em frente à sede da Fundação para Infância e Adolescência (FIA), onde o presidente americano será recebido.

A segurança no local é reforçada ainda por policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do local, por integrantes do Batalhão de Choque e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), que conta com ao menos cinco atiradores de elite. Há ainda agentes da Polícia Federal e do serviço secreto americano. O número estimado de militares na operação pode passar de 300.

Corcovado. Policiais militares que fazem a segurança do Corcovado informaram que desde a noite de sábado, 19, a visitação ao Cristo Redentor estava cancelada. Apesar de a entrada já ter sido liberada nesta manhã, não há manifestações de turistas, já que foi divulgado que o local ficaria fechado. Até equipes de limpeza e ascensoristas foram dispensados pela segurança de Obama. O Consulado Americano informou nesta manhã que continua prevista a visita em caráter familiar e privado, mas para as 21 horas. O consulado, no entanto, ressalva que pode haver alterações de agenda de última hora.





(colaborou André Mascarenhas e Sabrina Vale)

(Alterado às 10h09 para atualização de informações)