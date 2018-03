PT e coligação de Dilma pedem direito de resposta contra revista Veja

José Orenstein

O PT e a coligação de partidos que sustenta a candidatura de Dilma Rousseff à Presidência protocolaram nesta quarta-feira, 28, seu segundo pedido de direito de resposta contra a revista “Veja” no Tribunal Superior Eleitoral. Um outro pedido havia sido feito na terça, 27.

A coligação e o PT contestam, em ambos os pedidos, a edição número 2175 da revista, que circulou no último final de semana. No primeiro pedido, a reportagem “Índio acerta o alvo” é questionada ecoar de forma caluniosa, segundo a coligação, as declarações do candidato à Vice-Presidência Índio da Costa que associam o PT às Farc e ao narcoterrorismo.

Uma matéria de uma página foi produzida como resposta, em que se destaca a atuação de Lula no combate ao narcotráfico.

No segundo pedido, protocolado ontem, a matéria “A quem serve a Receita” é contestada por trazer informações que os partidos afirmam ser inverídicas sobre a existência de um grupo de inteligência na campanha de Dilma que produz dossiês contra o rival PSDB.

Os pedidos de direito de resposta serão analisados agora pelo relator Henrique Neves, ministro do TSE.