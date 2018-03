Código Florestal: veja o voto de cada deputado

do estadão.com.br

Os deputados votaram nessa quarta-feira, 25, o texto para o novo Código Florestal. Durante a sessão, eles tinham que se manifestar favoráveis ou não ao parecer do deputado Paulo Piau (PMDB-MG), que apresentou alterações ao projeto anteriormente aprovado no Senado. A versão do deputado, criticada por ambientalistas, aguarda a sanção da presidente Dilma Rousseff.

Na sessão dessa quarta, 461 deputados participaram da votação. O “não”, que escolhia o projeto de Paulo Piau, venceu por 274 votos, contra 184 votos pelo “sim”. No site da Câmara, é possível ver o voto de cada um dos deputados e qual foi a orientação de cada partido na votação. Entre as siglas que orientaram pelo “não” estão PMDB, PSDB, PSD, PDT, PTB e PSC. Pelo “sim” são o PT, PV/PPS, PRB e o PSOL. Os demais deixaram em aberto.