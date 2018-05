Cid Gomes passa mal durante discurso no Ceará

Governador teve queda de pressão durante inauguração em Limoeiro do Norte e teve que ser transferido para Fortaleza

Carmen Pompeu (especial para o Estado)

Limoeiro do Norte – O governador do Ceará, Cid Gomes (Pros) passou mal na noite desta quinta-feira, durante evento na cidade de Limoeiro do Norte (CE), a 200 quilômetros de Fortaleza. No final do discurso que fazia na inauguração da Policlínica, Cid pediu água e teve que sentar no palco.

Médicos do Serviço de Assistência Médica de Urgência (Samu) constaram que o governador estava com pressão baixa e teria que ser transportado para atendimento em Fortaleza. Cid seguiu para Fortaleza de helicóptero e cancelou a reunião que teria nesta sexta-feira, 4, com os líderes do Pros para decidir sobre sua renúncia ao cargo.

Antes de passar mal, Cid enfrentou um protesto de professores e estudantes da Universidade Estadual do Ceará (Uece). O governador foi chamado de ditador pelos manifestantes.

Cid ainda deu espaço para um representante dos professores e outro dos estudantes falarem no palco. Ambos reclamaram do que chamaram mal tratamento dado aos professores substitutos e a falta de concurso público para contratação de docentes.