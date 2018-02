Chávez diz a Dilma que vai estudar proposta para tratar câncer no Brasil

Leonencio Nossa, da Agência Estado

A presidente Dilma Rousseff recebeu nesta sexta-feira, 8, por volta das 11 horas, telefonema do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, que agradeceu a mensagem de solidariedade, enviada no último dia 1º, desejando-lhe pronto restabelecimento. Chávez está passando por um tratamento de câncer. No telefonema de cerca de 10 minutos, Dilma voltou a colocar à disposição de Chávez a estrutura hospitalar brasileira e uma equipe médica para avaliar o quadro. Chávez ficou de estudar a proposta. O primeiro convite para Chávez realizar tratamento no Brasil foi feito pelo ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota, ao chanceler venezuelano, Nicolás Maduro. Segundo o porta-voz da Presidência, Rodrigo Baena, a conversa foi “calorosa”.