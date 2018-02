Chalita vai a missa, faz caminhada na periferia e diz que São Paulo tem ‘cidades invisíveis’

Bruno Boghossian, do estadão.com.br

O candidato do PMDB à Prefeitura de São Paulo, Gabriel Chalita, decidiu priorizar os bairros da periferia no início da campanha eleitoral e disse que a capital paulista tem “cidades invisíveis”, sem atenção do poder público.

“Precisamos conscientizar a população que essa metrópole rica tem uma população muito carente, que sofre muito”, afirmou o candidato, em caminhada no Grajaú, na zona sul.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em investida eleitoral nas áreas mais afastadas do centro, Chalita tenta conquistar votos em redutos tradicionalmente petistas e ligados a vereadores de outros partidos.

O candidato participou de uma missa em uma igreja católica e caminhou ao lado de um padre. Conhecido como escritor e apresentador de programas religiosos na TV, Chalita autografou livros e posou para fotos ao lado de fiéis e moradores do bairro.