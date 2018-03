Centrais planejam manifestação para reajuste do mínimo em frente ao Congresso

Estadão.com.br

SÃO PAULO – Representantes das centrais sindicais farão uma manifestação no Congresso Nacional, em Brasília, nesta terça-feira, 15. O objetivo é sensibilizar os parlamentares em relação ao reajuste do salário mínimo, à correção da tabela do imposto de renda e ao aumento das aposentadorias. Espera-se que compareçam por volta de 500 militantes e dirigentes sindicais.

Os participantes deverão se dividir entre a ala das comissões e o Salão Verde, locais onde há grande circulação de senadores e deputados. Membros do Movimento dos sem-terra (MST) e da União Nacional dos Estudantes (UNE) também devem comparecer.

A expectativa é de que a votação para definir o novo valor do salário mínimo aconteça na quarta-feira, dia 16.