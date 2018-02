Centrais e governo discutem salário mínimo nesta quinta em SP

Ricardo Chapola

As centrais sindicais CUT (Central Única dos Trabalhadores), Força Sindical e a CGTB (Central Geral dos Trabalhadores do Brasil) discutirão na quinta-feira, 18, junto com representantes do governo o reajuste do salário mínimo para 2011. Estão previstas as presenças do ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, e do ministro da Previdência Social, Carlos Eduardo Gabas. Por enquanto, apenas Gabas confirmou presença.

A reunião está agendada para às 10h30, no Escritório Regional da Presidência da República em São Paulo.