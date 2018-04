CCJ do Senado aprova convite a Cartaxo para depor sobre vazamento de dados de Eduardo Jorge e Guilherme Leal

Por Rosa Costa

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ) aprovou há pouco, no início da sessão, requerimento do senador Álvaro Dias (PSDB-PR) convidando para depor o secretário da Receita Federal, Otacílio Cartaxo, sobre o vazamento de dados fiscais do vice-presidente do PSDB, Eduardo Jorge Caldas, e do empresário Guilherme Leal, candidato a vice-presidente na chapa à presidência do PV, encabeçada pela senadora Marina Silva (AC). A data será marcada oportunamente, no caso dele aceitar o convite da comissão.