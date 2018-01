Catedral da Sé terá missa em homenagem a Alencar

Agência Estado

Missa em memória do ex-vice-presidente José Alencar será celebrada nesse sábado, 9, às 12h, na Catedral da Sé, no centro de São Paulo. O convite, feito pela família, foi publicado em jornais. “A família do ex-vice-presidente José Alencar Gomes da Silva agradece, sensibilizada, as manifestações de carinho e solidariedade recebidas e convida para um instante de oração em sua memória”, diz o texto.

Alencar morreu no dia 29 de março, no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, vítima de câncer e falência de múltiplos órgãos. Ele lutou por mais de 13 anos contra a doença. A mensagem divulgada hoje é assinada pela viúva de Alencar, Mariza Gomes da Silva, e os filhos Josué, Maria da Graça e Patrícia.

