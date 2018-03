Caso Palocci é primeiro teste político para Dilma, diz Financial Times

Daniela Milanese, da Agência Estado

Os problemas envolvendo o ministro-chefe da Casa Civil, Antonio Palocci, marcam o primeiro teste político para a presidente Dilma Rousseff, avalia o Financial Times. O jornal britânico trata hoje (25) das alegações de aumento de patrimônio de Palocci durante seu mandato como deputado federal. Para a publicação, é como se a história estivesse se repetindo, já que o ex-ministro da Fazenda deixou o cargo envolvido em escândalo há cinco anos.

O FT questiona a habilidade política de Dilma para lidar com a situação, ao caracterizá-la como uma presidente “tecnocrata que prefere afastar-se da publicidade, deixando a desordenada tarefa de administrar sua coalizão para outros”.

A polêmica chega num momento inoportuno, avalia o jornal. A presidente teve pneumonia e, no campo político, está tendo de lidar com a alta da inflação, atrasos nos projetos de infraestrutura para a Copa de 2014 e uma batalha sobre o controverso Código Florestal no Congresso.

“A perda de Palocci também pode vir num momento em que dúvidas ressurgiram sobre a saúde de Rousseff”, diz o FT.

Para o jornal, entretanto, é até surpreende que a lua de mel da presidente tenha durado tanto tempo, desde quando assumiu o cargo em janeiro, “num país onde os escândalos são parte do panorama político.