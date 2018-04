Casamento de filho de Alckmin cancela debate entre pré-candidatos tucanos

Julia Duailibi, de O Estado de S.Paulo

O próximo debate entre os pré-candidatos a prefeito de São Paulo pelo PSDB, que ocorreria no dia 8, foi desmarcado. O evento, que será realizado na Zona Sul paulistana, concorria com o casamento de um dos filhos do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Por isso, será remarcado provavelmente para o dia 15 de dezembro.

Na segunda-feira passada, os tucanos estrearam os debate entre os pré-candidatos com um encontro na Zona Norte. O encontro, o primeiro de quatro que o partido pretende realizar na capital antes de realizar as prévias, reuniu os secretários estaduais de Energia, José Aníbal, Meio Ambiente, Bruno Covas, e Cultura, Andrea Matarazzo, além do deputado federal Ricardo Tripoli.

Nova linha. Como resposta à discussão sobre a renovação dos quadros políticos, o PSDB resolveu moldar o discurso para o “público jovem”. Alckmin e os quatro pré-candidatos do partido à Prefeitura se encontram no sábado, 3, com integrantes da juventude tucana para debater o “Estatuto da Juventude” na capital.

O partido pretende lançar 150 candidatos a vereador entre 16 e 30 anos no Estado – em 2008, foram 70. Também será apresentado um relatório feito pela Juventude do partido, segundo o qual os “vereadores jovens” seriam 3,2% de todos os vereadores paulistas do PSDB.