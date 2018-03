Carvalho: Lula ficou atônito com o desequilíbrio emocional da seleção brasileira

João Domingos, de Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficou atônito com o desequilíbrio emocional da seleção brasileira de Futebol, que perdeu hoje por 2 a 1, no jogo contra a Holanda, na Copa do Mundo da África do Sul. O chefe de Gabinete da Presidência, Gilberto Carvalho, disse que assim que terminou a partida ele e o presidente ainda ficaram na frente a TV, como que esperando um terceiro tempo para a reação dos jogadores brasileiros.

Mas para o presidente, segundo Carvalho, agora não adianta culpar ninguém. Ele ficou chateado, como todos os brasileiros, mas fez questão de ressaltar, que ficou pior quando foi ver a situação em Alagoas e Pernambuco, atingidos pelas chuvas. O presidente, segundo Carvalho, espera que a seleção aprenda com os erros e possa montar um time forte para a Copa de 2014, no Brasil.