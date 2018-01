Carlos Sampaio vai relatar caso Jaqueline no Conselho de Ética

Eduardo Bresciani, do Estadão.com.br

O deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP) foi confirmado relator do caso Jaqueline Roriz (PMN-DF) no Conselho de Ética da Câmara que instaura na quarta-feira, 23, o processo disciplinar conta a parlamentar. Ela foi flagrada em vídeo ao lado do marido, Manoel Neto, recebendo dinheiro de Durval Barbosa, pivô do escândalo do “mensalão” do DEM. Os advogados de Jaqueline têm até o fim do expediente da próxima segunda-feira, 28, para entregar a defesa. O pedido de investigação foi protocolado no último dia 10 pelo PSOL.