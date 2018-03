Carlos Neder, do PT, reassume como deputado em SP

José Orenstein



Após um ano e quatro meses de discussões na Justiça, o petista Carlos Neder assume como deputado estadual em São Paulo. Ele foi empossado pelo presidente da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira, 28, devido à decisão do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral.

Neder disputava a vaga com Pedro Bigardi. Ambos eram suplentes do PT e teriam direito às vagas deixadas por deputados que assumiram prefeituras no Estado nas eleições de 2008. Bigardi era então o quarto na lista, mas se filiou ao PC do B. O PT reivindicou então a vaga na Assembleia, indicando o quinto na lista de suplentes, Carlos Neder. O imbróglio judicial foi resolvido em favor do PT no último dia 15 de julho.

O mandato parlamentar de Neder se estende até 14 de março de 2011. O petista tenta no entanto prolongar sua estadia na Assembleia com candidatura à reeleição neste ano. “Vitória do PT! Assumo nesta quarta-feira, ao meio-dia, a 20a vaga de deputado na Assembleia de São Paulo”, postou Neder em sua conta no Twitter, convidando também políticos e internautas para a posse.