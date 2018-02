Carlos Melo estreia coluna eletrônica de análise política

O Estado de S. Paulo

Toda terça-feira, o cientista político e professor do Insper Carlos Melo analisa as movimentações dos principais partidos e candidatos da disputa eleitoral de 2014. A coluna eletrônica vai ajudar você a entender os lances dos agentes da vida pública do País e, em especial, as entrelinhas do que dizem e de como se comportam os políticos brasileiros.

“Como dizia o Riobaldo, de Guimarães Rosa: ‘saber eu não sei, mas desconfio muito'”, diz o colunista. É com a desconfiança e o ceticismo inspirados no protagonista de Grande Sertão: Veredas que Carlos Melo vai aprofundar o que há de mais importante no noticiário e traduzir as nuances da política para os leitores e espectadores do portal estadão.com.br.

Na coluna de estreia, o que Dilma Rousseff (PT), Aécio Neves (PSDB) e Eduardo Campos (PSB) estão fazendo para firmar suas posições e os perfis de suas candidaturas, a um mês do início oficial da campanha destas eleições.